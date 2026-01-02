Відомий британський аналітик Гарет Девіс для Boxing Social назвав свій рейтинг найкращих боксерів 2025 року.

«У мене є чотири бійці року у зворотному порядку. Я дещо змінив свою думку після суботнього вечора. Я ставлю Бема Родрігеса на четверту позицію. Олександр Усик на третій за його блискучий бій. Знову ж таки, цей хлопець зараз б’ється лише раз на рік. Олександр Усик за його перемогу і виступ проти Даніеля Дюбуа на «Вемблі».

Спочатку я обрав [на перше місце] Теренса Кроуфорда через величність та блиск його виступу проти Канело на події, в якій я не міг повірити, що він так сильно домінував.

Так, Кроуфорд майже одному рівні з ним, але я ставлю туди Наою Іноуе після чотирьох перемог цього року проти Є Чжун Кім, потім проти Рамона Карденаса, який є одним із боїв року. Муроджон Ахмадалієв, якого, за словами Едді Хірна, Іноуе уникав. А потім ще один блискучий виступ, у якому він змусив непереможеного бійця Пікассо виглядати дуже посереднім».