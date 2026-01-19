Усик не потрапив в номінацію на звання Боксер року за версією The Ring
Серед претендентів – об'єднаний чемпіон світу із росії
близько 1 години тому
Авторитетне видання The Ring оголосило номінантів на звання Боксер року-2025.
Серед претендентів відсутній володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО), що в 2025-му втретє став абсолютним чемпіоном світу.
Друга щорічна церемонія нагородження The Ring Awards запланована на п’ятницю, 30 січня, в Нью-Йорку.
Номінанти на звання Боксер року:
Чемпіон WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол (24-1, 12 КО).
Колишній абсолютний чемпіон світу в трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО).
Чемпіон WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (23-0, 16 КО).
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (32-0, 27 КО).
Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
Нагадаємо, Усик – серед претендентів на Нокаут року-2025.
Поділитись