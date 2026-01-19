Олександр Усик — серед претендентів на «Нокаут року»-2025
The Ring включив нокаут українця у бою проти британця
18 хвилин тому
Авторитетне видання The Ring оприлюднило список номінантів на престижну нагороду «Нокаут року»-2025. Серед претендентів на відзнаку — абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО).
Український боксер номінований за яскравий нокаут у поєдинку проти колишнього чемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).
Номінанти на звання «Нокаут року»-2025 за версією The Ring:
нокаут чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі у бою проти австралійця Джастіса Гані;
нокаут колишнього чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана в поєдинку з японцем Джином Сасакі;
нокаут чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика в бою проти Даніеля Дюбуа;
нокаут чемпіона WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігеса у бою з ексчемпіоном світу Фернандо Мартінесом;
нокаут американця Френка Мартіна в поєдинку проти Рансеса Бартелемі.
