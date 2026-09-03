Світоліна у трьох сетах перемогла Джойнт і вийшла в 1/16 фіналу US Open
В наступному колі українка вийде на корт проти калінської
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 9) вийшла до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США 2026 року.
У матчі другого кола українка у трьох сетах перемогла представницю Австралії Маю Джойнт (WTA 72).
Поєдинок тривав 2 години 7 хвилин. За цей час Світоліна виконала три ейси, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала чотири з п'яти брейк-пойнтів. Джойнт зробила одну подачу навиліт, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала три брейк-пойнти з п'яти.
US Open 2026. 1/32 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) — Мая Джойнт (Австралія) — 6:2, 6:7 (6:8), 6:4
У наступному раунді Світоліна зіграє проти анни калінської.
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