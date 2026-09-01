Володимир Кириченко

Олександр Красюк, експромоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО), поділився думками про нинішній рівень колишнього абсолютного чемпіона світу у двох дивізіонах.

Минулого року були розмови, що Туркі висловив бажання побачити бій Мозеса проти Усика, але це було б занадто рано, чи не так?

«Так, було б занадто рано. І Усик зараз може перемогти майже кожного. Мозес занадто молодий для Усика. Усик занадто досвідчений, і він багато разів проходив 12 раундів у своєму житті. Тож він може перемогти Філіпа Хрговича, він може перемогти Агіта Кабаєла».

А Ріко?

«Ріко? Майже, але Усик зрештою переміг в кінці».

Повага Ріко.

«Правильно. Тож я думаю, що Усик все ще у грі. Але чи потрібно йому це? Це інше питання».

Що йому тоді потрібно робити? Наприклад, чому він хоче повернутися і битися?

«Йому потрібно зайнятись риболовлею».

Але проти кого він взагалі міг би повернутися?

«Йому не потрібно повертатися».

Він переміг Дюбуа двічі, Ей Джея двічі, Ф’юрі двічі. Що він збирається робити?

«Можливо, знову провести бій з Чісорою і знищити його».

Можливо, йому варто провести бій з тобою?

«За це доведеться заплатити дуже багато грошей».

Востаннє українець виходив на ринг у ніч на 24 травня, коли переміг Ріко Верховена технічним нокаутом за 1 секунду до завершення 11-го раунду.

Раніше повідомлялося, що Усик планує провести бій з Деонтеєм Вайлдером у березні 2027 року у Сполучених Штатах.