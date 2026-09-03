Баварія з дублем Кейна розгромила Оснабрюк у 1/32 фіналу Кубка Німеччини
Наступну гру мюнхенці проведуть проти Шальке
Мюнхенська Баварія перемогла Оснабрюк у виїзному матчі 1/32 фіналу Кубка Німеччини-2026/27 з рахунком 4:1.
Господарі відкрили рахунок на п'ятій хвилині зусиллями Робіна Майснера. У складі мюнхенського клубу голи забили Гаррі Кейн, який оформив дубль, Том Бішоф та Майкл Олісе.
Кубок Німеччини. 1/32 фіналу
Оснабрюк – Баварія – 1:4
Голи: Майснер, 5 – Кейн, 18, 86, пен., Бішоф, 24, Олісе, 73
Наступний матч команда Венсана Компані проведе 5 вересня проти Шальке.
Хвилина аплодисментів у кожній грі. В Аргентині попрощаються з епохою Мессі в збірній.
Поділитись