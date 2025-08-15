Денис Сєдашов

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 KO) звернувся до організації WBO з проханням відстрочити захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) через травму. Про це повідомив його промоутер Френк Воррен в інтерв'ю Sky Sports News.

Перед тим, як йому було щось наказано, Усик надіслав листа з проханням про відтермінування, адже він травмований. Його команда попросила додатковий час перед захистом титулу. Френк Воррен

Воррен додав, що Паркер або проведе бій з Усиком за титул, або отримає статус чемпіона у випадку, якщо Усик відмовиться від поясу.

Усик більше не буде абсолютним чемпіоном.