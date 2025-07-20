Усик нестримний: хто може зупинити абсолютного чемпіона?
Після знищення Дюбуа на Вемблі – що далі чекає на Олександра Усика та інших зірок суперважкої ваги?
близько 3 годин тому
Олександр Усик остаточно закріпив свій статус найкращого боксера суперважкої ваги у світі, розгромивши Даніеля Дюбуа вже у п’ятому раунді на стадіоні Вемблі в суботу.
Українець вдруге став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Але чи залишився у когось шанс кинути виклик Усику?
Давайте проаналізуємо ситуацію у важкій вазі та можливі поєдинки, які можуть відбутися незабаром.
Які поєдинки вже підтверджені?
Найближчий великий бій – Мозес Ітаума проти Ділліана Вайта, який відбудеться 16 серпня у Саудівській Аравії. Для 20-річного Ітауми – це серйозне випробування, і саме в цьому бою стане зрозуміло, чи готовий він до вершини дивізіону.
У андеркарді того ж вечора Філіп Хргович зустрінеться з Девідом Аделайє з Великої Британії. Обидва прагнуть реабілітації після втрати статусу непереможених.
Хто наступний суперник Усика?
Після перемоги Усик назвав можливих опонентів прямо в рингу: Тайсон Ф’юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер, навіть Дерек Чісора.
У свої 38 років українець може обрати будь-кого з них, або ж здивувати всіх і викликати на ринг Фабіо Вордлі чи Мозеса Ітауму.
Але головне – рішення завжди залишається за Усиком, який, як правило, дослухається до побажань вболівальників.
Що далі для Даніеля Дюбуа?
Для 27-річного британця ця поразка стала третьою в кар'єрі – і вдруге від Усика. Попри це, його виступи залишаються видовищними, і він все ще входить до еліти суперважкої ваги.
Серед можливих варіантів повернення: реванш з Джошуа, бої з Ітаумою, Вордлі, Чісорою, Вайтом, а можливо – і з самим Ф’юрі.
Промоутер Франк Воррен зазначив:
«Даніелю потрібна перерва. Але він має відновитися і зробити гучну заяву проти сильного суперника. У нього ще все попереду – головне мати бажання і витривалість».
Що з Джошуа і Ф’юрі?
Попри чутки, ані Джошуа, ані Ф’юрі не були присутніми на Вемблі під час бою Усик - Дюбуа.
Джошуа переніс операцію на лікті і, ймовірно, повернеться в ринг не раніше листопада. Він веде переговори про нову угоду на наступний сезон у Ер-Ріяді. У пріоритеті – бій з Ф’юрі.
Ф’юрі, хоч і формально в «пенсії», вже натякає на камбек у 2026 році – і викликає не Джошуа, а… знову Усика.
Едді Гірн, промоутер Джошуа, сказав наступне:
«Ніколи не знаєш, що в голові у Ф’юрі. Коли увесь світ хоче AJ - Fury, він викликає Усика. Але для фанатів головна битва – це Джошуа проти Ф’юрі».
Що з Вайлдером?
Деонтей Вайлдер повернувся в ринг минулого місяця після майже річної паузи. Він переміг маловідомого Тайрелла Херндона, але його бокс був далеким від ідеалу. Це була його перша перемога з 2022 року.
Вайлдер назвав це «новим початком» і може знову потрапити до еліти завдяки імені та досвіду. Навіть Дейв Аллен вже викликав його на бій.