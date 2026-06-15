На очах у Трампа Гетжі сенсаційно переміг Топурію та став новим чемпіоном UFC
Після четвертого раунду кут іспанця зупинив поєдинок
23 хвилини томуПідписатися в
Перейра та Ган / Фото - Yahoo
Чемпіон UFC у легкому дивізіоні іспанець Ілія Топурія (17-1) несподівано зазнав поразки від володаря тимчасового поясу американця Джастіна Гетжі (28-5).
Після четвертого раунду кут Топурії зупинив поєдинок.
Бій пройшов на турнірі UFC Freedom 250 у Білому домі у Вашингтоні, США.
У червні 2025 року Топурія нокаутував бразильця Чарльза Олівейру у першому раунді.
У січні Джастін він переміг Педді Пімблетта і завоював тимчасовий пояс.
Нагадаємо, на цьому шоу Перейра не зміг підкорити третій дивізіон UFC – на його шляху став Ган.