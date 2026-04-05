«З вірою ми здатні подолати все»: Усик привітав українців з Вербною неділею
Боксер висловився про важливість підтримки близьких та внутрішнього спокою
близько 8 годин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 KO) привітав співвітчизників з Вербною неділею, побажавши миру, стійкості та міцної віри.
Усик закликав українців берегти близьких та висловив упевненість у здатності подолати будь-які виклики.
З Вербною неділею. У цей день хочу побажати кожному з вас миру в серці, сили в душі та віри, яка веде вперед навіть у найскладніші моменти. Нехай Господь оберігає вас та ваші родини, дарує здоров’я та світло. Бережіть своїх близьких, цінуйте кожну мить та пам’ятайте: з вірою ми здатні подолати все. Всім добра та сили. Слава Богу за все. Слава Україні!
Нагадаємо, бій Олександра Усика проти Ріко Верхувена відбудеться 23 травня у Єгипті.
