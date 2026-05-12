Усик — про бій з Верховеном: «Це небезпечний хлопець. Готуємося так само, як до Ф’юрі та Джошуа»
Український чемпіон віддав належне майстерності свого майбутнього суперника
близько 1 години тому
Об’єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився деталями підготовки до поєдинку проти Ріко Верховена.
В ефірі стримінгової платформи DAZN українець наголосив, що попри зміну опозиції, його підхід до тренувального процесу залишається незмінним.
Моя підготовка — на 100%. Зараз я готуюся так само, як готувався до Тайсона Ф’юрі, Ентоні Джошуа, Даніеля Дюбуа та всіх інших суперників. Але я не кажу, що він не хороший боксер. Я тренуюся не просто важко — я роблю багато нових вправ, у нас різні спаринг-партнери, схожі на Ріко. Ми щодня дуже серйозно працюємо. Це боєць. Небезпечний хлопець.
Бій за титули за версіями WBC та The Ring відбудеться вже 23 травня на тлі великих пірамід у Гізі (Єгипет).
Дюбуа піднявся на першу сходинку рейтингу The Ring, Усик – чемпіон.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05