Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександром Усиком (24-0, 15 КО) розповів нідерландському кікбоксеру Ріко Верховену, що він теж займався кікбоксингом.

Ведучий: «Олександре, якби це був боксер, ти б розумів, що він збирається робити. А зараз ти не розумієш, що робитиме він».

Олександр Усик: «Так-так-так. Послухай, коли я був молодим, я теж займався кікбоксингом. Мені подобалося».

Ріко Верховен: «Ніхто мені про це не розповідав».

Олександр Усик: «Але це було не на такому рівні. Це божевілля, ці ноги...»

Ріко Верховен: «Можливо, це він проб’є хай-кік».

Олександр Усик: «Мені подобалося бити ногами у вуличних бійках. Лоу-кік, мае-гері – це круто. Але тоді мій тренер не був тренером з кікбоксингу. Це було джиу-джитсу, боротьба і бокс в одного тренера.

Але потім я почав шукати хорошого тренера з боксу, і знайшов мого першого тренера Сергія Лапіна. Мій батько сказав: «Спробуй бокс». Я відповів: «Добре».

Ведучий: «І ось ти тут. Ти спробував, і в тебе добре вийшло. Але це буде інший стиль. Ти бачив усі стилі в боксі, але цей стиль може бути важким для тебе, бо ти його раніше не бачив».

Олександр Усик: «Послухай, ми готуємося до цього. Так, це інший стиль. У нас небагато матеріалу, але є відео одного боксерського поєдинку Ріко. Також ми дивимося його кікбоксерські бої. Моя команда і тренер допомагають мені готуватися. Я довіряю своїй команді, ми з цим впораємося».

Бій між Усиком та Верховеном пройде 23 травня в Гізі.

Нагадаємо, раніше Усик зазначив, що цей поєдинок є спробою об'єднати дві великі аудиторії фанатів.