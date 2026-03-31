Володимир Кириченко

Британський боксер напівсереднього дивізіону Джек Кеттеролл (32-2, 14 КО) та обов’язковий претендент WBA узбек Шахрам Гіясов (17-0, 10 КО) домовилися про бій за вакантний титул WBA Regular у напівсередній вазі. Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок відбудеться в андеркарді бою Олександр Усик – Ріко Верховен 23 травня в Гізі, Єгипет.

Представник Узбекистану Гіяссов не виходив у ринг із квітня 2025 року, коли він нокаутував Франко Максиміліано Окампо.

У листопаді Джек Кеттеролл переміг співвітчизника Екова Ессумана (22-2, 8 КО), нокаутувавши того в 11-му раунді.

Раніше стало відомо, що поєдинок чемпіона світу із Росії не відбудеться в андеркарді бою Усик – Верховен.