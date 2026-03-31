Стала відома ще одна пара бійців, які виступлять в андеркарді шоу Усик – Верховен
Вони проведуть поєдинок за титул WBA Regular
близько 2 годин тому
Британський боксер напівсереднього дивізіону Джек Кеттеролл (32-2, 14 КО) та обов’язковий претендент WBA узбек Шахрам Гіясов (17-0, 10 КО) домовилися про бій за вакантний титул WBA Regular у напівсередній вазі. Про це повідомляє Boxing Scene.
Поєдинок відбудеться в андеркарді бою Олександр Усик – Ріко Верховен 23 травня в Гізі, Єгипет.
Представник Узбекистану Гіяссов не виходив у ринг із квітня 2025 року, коли він нокаутував Франко Максиміліано Окампо.
У листопаді Джек Кеттеролл переміг співвітчизника Екова Ессумана (22-2, 8 КО), нокаутувавши того в 11-му раунді.
Раніше стало відомо, що поєдинок чемпіона світу із Росії не відбудеться в андеркарді бою Усик – Верховен.
