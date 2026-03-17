Денис Сєдашов

Тимчасовий чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл поділився думками щодо майбутнього мегафайту між абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком (24-0, 15 KO) та легендою кікбоксингу Ріко Верхувеном. Поєдинок, який запланований на 23 травня в Єгипті, викликав чимало скепсису щодо шансів нідерландця в класичному боксі. Слова наводить Boxing News.

Аспіналл, який протягом десяти років тренувався разом із Верхувеном, закликає не недооцінювати колишнього короля Glory.

Я думаю, що Ріко списують із рахунків. Послухайте, я тренувався з Ріко останні 10 років, тому я, звісно, упереджений, оскільки він є моїм добрим другом. Але при цьому Верхувен — сильний боєць. У нього за плечима багато поєдинків — звісно, в іншому виді спорту, — проте якщо йому вдасться впустити Усика, то все може закінчитися. Чи вважаю я, що Ріко кращий за Усика як боксер? Ні, звісно, я цього не кажу. Але мені здається, що його списують із рахунків, а в нього точно є шанс на перемогу. Том Аспіналл

Усик розпочав підготовку до бою проти Верховена.