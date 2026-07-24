Усик проведе вечір боксу у Львові до 35-річчя Незалежності України
У рамках шоу пройдуть 12 професійних поєдинків
близько 2 годин томуПідписатися в
Usyk 17 Promotions / Фото - X
Промоутерська компанія колишнього абсолютного чемпіона світу у двох дивізіонах українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) Usyk 17 Promotions проведе вечір боксу у Львові.
Шоу відбудеться 22 серпня та буде присвячене 35-річчю Незалежності України.
У рамках вечора боксу пройдуть 12 професійних поєдинків.
Також заплановане шоу за участю українських артистів.
Нагадаємо, у Великій Британії вказали місце Усика в історії професійного боксу.