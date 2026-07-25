Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) в коментарі YouTube-каналу Полісся поділився подробицями своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася в червні.

Український боксер зазначив, що діалог мав суто спортивний характер, а Трамп цікавився тим, як Усику вдається перемагати габаритніших суперників:

Дуже крута зустріч була – така спортивна, міжнародна, неполітична. Поспілкувалися про бокс: про старих боксерів 60-х, 70-х років, про сьогоднішнє покоління. Він запитував: «Ти побив таких типів великих...». Я кажу: «Ну так». «Але ти ж не такий великий». Кажу: «Розмір не має значення. Size doesn’t matter. If size mattered, the king of the animals would be the elephant (Якби розмір мав значення, королем тварин був би слон)». Він посміявся з цього і каже: «Так, круто». Олександр Усик

Також Усик додав, що під час останньої поїздки на фінал чемпіонату світу особисто з американським лідером вже не перетинався:

Віч-на-віч не бачив, десь він там на літаку чи на гвинтокрилі літав. А так, віч-на-віч цього разу не бачив. Олександр Усик

Усик оголосив, коли проведе свій останній бій у кар'єрі.