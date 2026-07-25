Снігур вперше в кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA
Українка у двох сетах перемогла Валентову
близько 3 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 54) вийшла до фіналу турніру WTA 250 у Празі (Чехія).
У півфіналі українка у двох сетах перемогла чешку Терезу Валентову (WTA 63) — 7:6(4), 6:3. Поєдинок тривав 1 годину 52 хвилини. У першій партії Снігур відігралася з рахунку 3:5.
Для української тенісистки це перший фінал на рівні WTA-туру в кар'єрі.
У матчі за титул Снігур зіграє проти переможниці пари Ліллі Таггер (Австрія) — Барбора Крейчикова (Чехія).
Калініна поступилася Корпач у чвертьфіналі турніру в Гамбурзі.
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