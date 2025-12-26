Денис Сєдашов

Британський важковаговик Дейв Аллен висловив свою думку щодо того, що могло б статися, якби на рингу зустрілися Олександр Усик (24-0, 15 KO) та Майк Тайсон у розквіті сил.

В інтерв’ю виданню Mail Sport Boxing, присвяченому прогнозам результатів боксерських поєдинків, Аллена запитали, хто, на його погляд, переміг би у поєдинку між двома легендарними чемпіонами.

Олександр Усик. Дейв Аллен

