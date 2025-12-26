Аллен зробив прогноз: хто виграв би бій Усик — Майк Тайсон
Британець впевнений, що українець здобув би звитягу
близько 2 годин тому
Британський важковаговик Дейв Аллен висловив свою думку щодо того, що могло б статися, якби на рингу зустрілися Олександр Усик (24-0, 15 KO) та Майк Тайсон у розквіті сил.
В інтерв’ю виданню Mail Sport Boxing, присвяченому прогнозам результатів боксерських поєдинків, Аллена запитали, хто, на його погляд, переміг би у поєдинку між двома легендарними чемпіонами.
Олександр Усик.
