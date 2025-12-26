Олександр Усик прибув на бій у Саудівську Аравію
Українець відвідає поєдинок між Іноуе — Пікассо
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) прибув до столиці Саудівської Аравії — Ер-Ріяду.
Непереможний українец буде присутній на поєдинку абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі Наої Іноуе (31-0, 27 КО) проти мексиканця Давіда Пікассо (32-0-1, 17 KO).
Бій відбудеться 27 грудня.
