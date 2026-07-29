Сергій Разумовський

Український боксер Олександр Усик висловився щодо суперечок, які виникли після його поєдинку з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. На запитання про суддівські записки та обговорення результату бою Усик відповів:

Я не можу про це говорити. Записки суддів? Ми постійно говоримо про цей бій. Я не знаю: бізнес, бла-бла-бла-бла... Але головне – ми перемогли. Дякую Богові за це. Олександр Усик

Поєдинок відбувся 23 травня 2026 року в Гізі, Єгипет, у межах боксерського шоу Glory in Giza. Головною подією вечора стала зустріч між українським чемпіоном та відомим нідерландським кікбоксером.

Бій складався для Усика непросто, однак українець дочекався свого моменту в 11-му раунді та нокаутував Верховена. Однак нідерландець був проти дострокового перервання бою і подавав протест.