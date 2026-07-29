Сергій Разумовський

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах стала срібною призеркою чемпіонату світу, який проходить у Гонконзі. У складі української команди виступали Роман Свічкар, Нікіта Кошман, Євген Макієнко та Михайло Краснюк.

Це перша командна медаль України на чемпіонатах світу з 2019 року. Тоді українські шпажисти також піднялися на другу сходинку п’єдесталу. Підопічні старшого тренера Ігоря Рейзліна розпочали турнір із перемоги над Швецією в 1/16 фіналу — 45:35. У наступному раунді українці зустрілися зі збірною Польщі. Синьо-жовті перемогли на пріоритеті — 41:40.

У чвертьфіналі українська команда вдруге за останні два місяці здолала збірну Швейцарії, яка посідає друге місце у світовому рейтингу. Після напруженої боротьби долю зустрічі знову вирішив заключний бій Свічкаря. Українці перемогли з рахунком 39:37 та вийшли до півфіналу.

Не менш драматичним став поєдинок проти Ізраїлю. Україна вела з перевагою у вісім уколів, але суперники зуміли відігратися. Переможний укол у додаткову хвилину на пріоритеті завдав Роман Свічкар — 45:44. Ця перемога вивела українців до фіналу чемпіонату світу.

У вирішальному матчі суперником збірної України став Казахстан, який тренує український фахівець Олександр Горбачук. Фінальний поєдинок завершився перемогою казахстанської команди з рахунком 45:40.

Таким чином, український квартет виборов срібні медалі світової першості. Ще місяць тому Свічкар, Кошман, Макієнко та Краснюк здобули бронзу чемпіонату Європи, а тепер піднялися на другу сходинку п’єдесталу чемпіонату світу.

Нагадаємо, українські шаблістки перемогли Росію на чемпіонаті світі, проте не змогли завоювати медалі.