У росії зробили прогноз на поєдинок Усика проти Вайлдера
Вони все чудово розуміють
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Роман Кармазін в інтерв'ю YouTube-каналу «Ушатайка» обговорив потенційний поєдинок володаря титулів WBA, WBC і IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).
«Знаєте, як буде в цьому бою? Звичайно, Усик виграє, сто відсотків. Але Вайлдер небезпечний тим, що якщо з ним працювати на дальній дистанції, відтягуватися і відходити назад – це смертельно небезпечно. Коли він розганяє свою руку, і вона влучає в щось – це такий тоннаж. Якщо влучити там, де кінець його удару, – це буде біда.
Я думаю, що Усик – розумний боєць, і підійде ближче до нього. Якщо він буде відтягуватися на ту дистанцію, де можна пропустити, він ризикує пропустити. Вайлдер дуже сильно б'є і б'є через розгін довгої руки, і це небезпечно. Але я думаю, що Усик знає, що робити».
Раніше повідомлялося, що Вайлдер замість Усика задумується про поєдинок з росіянином.