Колишній чемпіон світу Роман Кармазін в інтерв'ю YouTube-каналу «Ушатайка» обговорив потенційний поєдинок володаря титулів WBA, WBC і IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

«Знаєте, як буде в цьому бою? Звичайно, Усик виграє, сто відсотків. Але Вайлдер небезпечний тим, що якщо з ним працювати на дальній дистанції, відтягуватися і відходити назад – це смертельно небезпечно. Коли він розганяє свою руку, і вона влучає в щось – це такий тоннаж. Якщо влучити там, де кінець його удару, – це буде біда.

Я думаю, що Усик – розумний боєць, і підійде ближче до нього. Якщо він буде відтягуватися на ту дистанцію, де можна пропустити, він ризикує пропустити. Вайлдер дуже сильно б'є і б'є через розгін довгої руки, і це небезпечно. Але я думаю, що Усик знає, що робити».