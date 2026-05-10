Усик: «Весь світ — це шоу, а ми з Верховеном — актори»
Поєдинок відбудеться 23 травня
близько 2 годин тому
Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) прокоментував майбутній поєдинок проти зірки кікбоксингу, нідерландця Ріко Верховена.
Українець зазначив, що цей бій є спробою об'єднати дві великі аудиторії фанатів і зацікавити публіку новим форматом протистояння. Слова наводить DAZN Boxing.
Так, послухайте, це два світи, розумієте, бокс і кікбоксинг. Багато людей хочуть подивитися, хто переможе, хто кращий. У нас подвійна аудиторія фанатів. Багато хто каже: «Гей, Усику, тобі не варто боксувати з Ріко, бо він не боксер, він боєць».
Послухайте, знаєте, все це шоу, весь світ – це шоу. А ми – актори. І ми можемо робити те, що хочемо. Але я хочу подякувати Туркі Аль аш-Шейху і тим, хто це організував. Це Єгипет, я вперше в Єгипті, знаєте, піраміди... Це буде чудове шоу.
Олександр Усик 23 травня проведе поєдинок проти Ріко Верховена в Єгипті.
