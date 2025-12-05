Олег Шумейко

Чемпіон світу за версіями WBC/WBA/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) в інтерв’ю Fight Hub TV розповів, скільки ще років планує битися у професійному боксі:

Я гадаю, 2 роки. Це буде контроль мого професійного боксу. Олександр Усик

Відзначимо, що у якості наступного супепрника українець розглядає Деонтей Вайлдера (43-4-1, 42 KO). Нагадаємо, що «Бронзовий бомбардувальник» хоче отримати деталі щодо бою з Усиком.