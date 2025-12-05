Головкін, кривдник Джонса та катмен Усика увійдуть до Зали слави боксу
Офіційна церемонія відбудеться у наступному році
близько 3 годин тому
Міжнародна зала боксерської слави (IBHOF) оголосила своїх нових членів. Про це повідомляє прес-служба IBHOF.
Ними стали:
– Геннадій Головкін, Антоніо Тарвер і Найджел Бенн у категорії «Сучасні боксери-чоловіки»;
– Наоко Фудзіока і Джекі Нава у категорії «Сучасні боксери-жінки»;
– тренер/катмен Рас Анбер, рефері Френк Капучіно (посмертно), тренер/катмен Джиммі Гленн (посмертно) та лікар Едвін «Фліп» Хоманський у категорії «Неучасники»;
– журналіст Кевін Іоле та телеведучий Алекс Валау (посмертно) у категорії «Спостерігачі»;
– Джиммі Клаббі (посмертно) у категорії «Ветерани».
Офіційна церемонія їх введення до Зали слави відбудеться 11-14 червня 2026 року в Канастоті, штат Нью-Йорк.
Нагадаємо, напередодні Головкін став президентом World Boxing.