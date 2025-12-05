Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) для Fight Hub TV розповів, чому олімпійська золота медаль є найважливішою нагородою для нього.

«Пекін. Лондон (показує на татуювання на руках – прим.). В Пекіні я програв свій другий бій. Це Олімпійські ігри. 4 роки я тренувався і в Лондоні я переміг.

Деколи люди мають можливість провести бій за пояс. Якщо програли – 3 місяці потому він знову намагається перемогти. 3 місяці, не 4 роки.

Я знаю хлопця, який брав участь у 3 Олімпійських іграх і не здобув жодної медалі – ні бронзової, ні срібної, ні золотої. Але це хлопець 5 разів ставав чемпіоном світу. Цей хлопець казав: «Я можу віддати ці 5 поясів, щоб отримати тільки 1 бронзову медаль на Олімпійських іграх».

Олімпійські ігри – це унікальні змагання. Я ставав чемпіоном України, Європи, але Олімпійські ігри... Якщо ти не готовий ментально – це проблема. Якщо ти готовий фізично і ментально – уф, це даблчизбургер з подвійним сиром».