близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) під час саміту World Sports Summit у Дубаї відповів на питання про свій наступний поєдинок.
Який буде твій наступний бій?
«Моя команда зараз працює над цим. Ми хочемо влаштувати бій наступного року, можливо, влітку. Думаю, наступного року у мене буде бій».
Раніше менеджер українця Егіс Клімас заявив, що бій Олександра з Деонтеєм Вайлдером може відбутись в кінці квітня або на початку травня 2026 року.
