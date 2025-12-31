Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) під час саміту World Sports Summit у Дубаї відповів на питання про свій наступний поєдинок.

Який буде твій наступний бій?

«Моя команда зараз працює над цим. Ми хочемо влаштувати бій наступного року, можливо, влітку. Думаю, наступного року у мене буде бій».

Раніше менеджер українця Егіс Клімас заявив, що бій Олександра з Деонтеєм Вайлдером може відбутись в кінці квітня або на початку травня 2026 року.