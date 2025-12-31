Фото тренування Усика на зруйнованій росіянами ТЕС – у топ-50 найбільш вражаючих світлин 2025 року
близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - Getty Images
Видання Sky Sports опублікувало підбірку 50 найбільш вражаючих спортивних світлин 2025 року.
До неї увійшло фото тренування володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) на зруйнованій росіянами ТЕС.
Нагадаємо, у березні цього року український боксер провів тренування на зруйнованому внаслідок обстрілів блочному щиті керування, де відбувалося управління енергоблоком електростанції.
