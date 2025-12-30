Володимир Кириченко

Український володар титулу WBC Francophone у бріджервейті Олександр Гриців (12-0, 8 KO) для vRINGE поділився думками про бажання чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести бій проти американського нокаутера Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

«Думаю, що команда Олександра хоче розширити свою популярність на північноамериканський континент. І бій з Вайлдером дасть їм більшу впізнаваність в Америці. Цей бій допоможе збільшити кількість уболівальників Усика в США. Завдяки цьому, можливо, в майбутньому у нього з’являться якісь ще кращі, ще більш грошові пропозиції про проведення поєдинків там, в Америці. Олександр розуміє, що Вайлдер в США – це дуже відоме ім’я. Упевнений, він його переможе. І дуже навіть легко. Завдяки чому відкриє для себе двері в Америку. Його ім’я будуть набагато частіше згадувати. Адже він уже робить кроки в бік цього ринку. Наприклад, знявся у фільмі з Двейном Джонсоном. Вважаю, що це теж такий маркетинговий хід. І після бою з Вайлдером, можливо, ми побачимо поєдинок з Полом. Думаю, це цілком реально».

Нагадаємо, що 38-річний українець востаннє виходив у ринг у липні цього року, достроково перемігши Даніеля Дюбуа.

Раніше стало відомо, що Усик не битиметься в Riyadh Season і веде переговори з новим промоутером.