Міжнародна боксерська федерація (IBF) дозволила володарю WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександру Усику (24-0, 15 КО) провести несанкціонований поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Також організація повідомила, що визнає систему ротації, згідно з якою Усик у разі перемоги над Верховеном має провести обов’язковий захист титулу WBC, а потім WBA. Цитує fightnews.com.

«29 квітня 2026 року Рада директорів IBF провела відеоконференцію та ухвалила задовольнити прохання Усика про виключення при дотриманні наступних умов:

– Якщо Усик програє 23 травня 2026 року, титул чемпіона IBF у надважкій вазі буде негайно оголошено вакантним.

– Якщо Усик переможе 23 травня 2026 року, IBF визнає місце WBC у ротації та призначить обов’язковий бій за версією IBF через сто вісімдесят (180) днів після цього.

– Якщо Всесвітня боксерська асоціація (WBA) видасть спеціальний дозвіл, Міжнародна боксерська федерація (IBF) визнає позицію WBA у ротації та призначить обов’язковий бій IBF через сто вісімдесят (180) днів після цього.

– IBF залишає за собою право змінити дату обов’язкового бою у разі суттєвих затримок у ротації».