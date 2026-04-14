Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) під час пресконференції перед поєдинком із Ріко Верховеном поділився думками про роль спорту у своєму житті.

За словами Усика, саме завдяки професійному рингу йому вдалося сформувати свою команду та знайти вірних друзів. Попри статус легенди світового спорту, Олександр зазначив, що справжні цінності для нього перебувають поза межами боксу.

Слухайте, я більше за бокс люблю свою дружину. Це перше. Я люблю бокс, тому що це інструмент. Бог дав мені шанс. Бокс допоміг мені знайти друзів, команду, багатьох людей, з ким ми дружимо, допомагаємо один одному. Бокс для мене – це інструмент. Бокс – це чудово, але я люблю життя. Життя – це чудово. Олександр Усик

Бій заплановано на 23 травня у Гізі (Єгипет).

