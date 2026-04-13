Володимир Кириченко

Промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю Sport.ua поділився думками про колишнього володаря титулів у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) з ексчемпіоном Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).

Тайсон повернувся і здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Як вам бій? Можливо, очікували перемогу нокаутом?

«Якщо говорити відверто, бій вийшов доволі кумедним, в’язким і не надто видовищним. Суперник виглядав незграбно, діяв одноманітно, без варіативності – фактично читався по ходу поєдинку. Водночас його фізична міць, безумовно, відчувалася.

Тайсон Ф’юрі контролював ситуацію, але не форсував події. Так, перемога нокаутом виглядала б більш органічно і, скажімо прямо, більш привабливо для глядача.

Але тут важливий нюанс: «Кожен мислить себе стратегом, спостерігаючи бій збоку». У ринзі ж ти маєш справу з габаритним, фізично потужним опонентом – таким собі Кінг-Конгом, який може бути незручним і небезпечним у будь-який момент. У таких боях головне – результат і контроль, а не красива картинка. І Ф’юрі це завдання виконав без зайвого ризику».

Зараз Ф’юрі заговорив про бій з Ентоні Джошуа, кинувши виклик Ентоні. Як ви ставитесь до можливості проведення цього бою? Кого бачите ідеальним суперником для Тайсона у наступному бою?

«Щодо бою Тайсона Ф’юрі з Ентоні Джошуа, то це, безумовно, один із найгучніших поєдинків, який усе ще можна організувати в сучасному суперважкому дивізіоні. З погляду афіші, інтересу публіки, продажів і загального ажіотажу – це великий бій, який давно назрів.

Тайсон після поєдинку чітко дав зрозуміти: його не цікавить жоден інший суперник. Мова не про пояси, не про спадщину і навіть не про гроші – йдеться виключно про Джошуа. І це дуже красномовна позиція.

Зі свого боку, Ентоні підкреслив, що про бій можна буде говорити лише після підписання контракту. Але, відверто кажучи, зараз це вже більше виглядає як формальність.

Поєдинок Ф’юрі – Джошуа – це вже не опція і не один із варіантів. Це, по суті, обов’язок і певний борг двох британців перед своїми фанатами, які чекають на цей бій роками».

Нагадаємо, після перемоги над Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком у рингсайді. Джошуа відмовився виходити на ринг.