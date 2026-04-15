Денис Сєдашов

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) зізнався, що вже планує сценарій оголошення про завершення своїх виступів на професійному рингу. Українець підтвердив, що цей момент настане незабаром. Слова наводить Daily Mail Boxing.

Так, звичайно. Звичайно. Три дні тому я думав про те, що я скажу, як я скажу. Слухайте, це близько. Зараз мені подобається те, що я роблю. Олександр Усик

Нагадаємо, наступний поєдинок Олександр Усик проведе 23 травня у Гізі (Єгипет), де його суперником стане Ріко Верховен.

Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед поєдинком у Єгипті.