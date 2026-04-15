Усик: «Я вже думав про те, як оголошу про завершення кар'єри»
Украънець підтвердив, що момент завершення його кар'єри наближається
близько 2 годин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) зізнався, що вже планує сценарій оголошення про завершення своїх виступів на професійному рингу. Українець підтвердив, що цей момент настане незабаром. Слова наводить Daily Mail Boxing.
Так, звичайно. Звичайно. Три дні тому я думав про те, що я скажу, як я скажу. Слухайте, це близько. Зараз мені подобається те, що я роблю.
Нагадаємо, наступний поєдинок Олександр Усик проведе 23 травня у Гізі (Єгипет), де його суперником стане Ріко Верховен.
