«Я пішов до церкви молитися»: Усик розповів, як дивився бій Ф’юрі — махмудов
Також українець заявив, що наразі не думає про бій з Циганським королем
близько 1 години тому
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) прокоментував повернення Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та перспективи його поєдинку проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
Українець зазначив, що наразі повністю зосереджений на підготовці до бою з Ріко Верховеном, проте не виключає проведення трилогії з британцем у майбутньому.
Я дивився лише шість раундів [бою з Махмудовим]. Перші шість раундів, бо після шостого раунду я пішов до церкви молитися. Так, я чув, як Тайсон сказав: «Можливо, трилогія з Усиком». Я готовий, але після бою з Ріко, бо зараз я зосереджений лише на 23 травня.
О, послухайте. Тайсон — божевільний, але його повернення... Це вчетверте чи вп’яте. Тайсон повернувся – це добре. Це потрібний гравець. Тому що у Жадібного пуза, у всіх нас у надважкій вазі є один-два роки, а потім зміна ери. Але прийдуть Вордлі, Ітаума – молоді хлопці. А ми підемо відпочивати, грати у футбол, гольф, пити пиво. Ей Джей переможе. Агов, Жадібне пузо, де ти? Ей Джей переможе тебе.
Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед поєдинком у Єгипті.
