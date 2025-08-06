«Усику треба віддати належне». Форман назвав найсильнішу сторону українця
Ексчемпіон дивується популярності Олександра
11 хвилин тому
Колишній чемпіон світу Юрій Форман поділився думками про досягнення Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова ізраїльтянина наводить vringe.com:
Усику треба віддати належне. Усик… Менталітет у нього дуже сильний. Навіть коли він дає інтерв'ю, він дуже скромно поводиться. Видно також щирість у його інтерв'ю. Я думаю, він перший боксер, який з його рівнем англійської має таку популярність серед усіх англомовних. Він усім подобається. Моя дружина навіть... Вона американка, і іноді я її питаю: «Як ти почуваєшся, люба?» А вона така відповідає мені: «Very feel». Він дуже щирий, має дуже сильний менталітет. Він теж віруюча людина, у нього дуже сильний зв'язок з духовною його частиною. Деякі боксери мають дуже сильну духовну частину, а дехто – не дуже.
Названо єдиного, хто може перемогти Усика.
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