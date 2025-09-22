Усик зізнався, після якого моменту змінив підхід та тренування
Завдяки цьому українець завоював золото ЧС-2011
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 KO) в інтерв’ю Exceed Boxing згадав, завдяки чому завоював золото на чемпіонаті світу-2011:
Я пам’ятаю, у 2009 (році) став третім на чемпіонаті світу. Потім наступний чемпіонат світу я повністю змінив собі в голові, тренування. І наступний чемпіонат світу – я став першим.
Відзначимо, що на ЧС-2011 українець переміг Євгеніюса Туткуса (26:2), Тервела Пулєва (достроково), артура бетєрбієва (17:13), сєргєєя корнєєва (23:10) та Теймура Маммадова (25:15).
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.
Поділитись
Матеріали по темі
«Хай б’ється з Усиком». Атлас – про майбутнє Кроуфорда після перемоги над Канело
близько 7 годин тому