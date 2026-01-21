Усик — автор нокауту року-2025 за версією WBC
Найкращим боксером став Наоя Іноуе
23 хвилини тому
WBC підбила підсумки 2025 року, оголосивши переможців щорічної премії WBC Awards, якою відзначають найяскравіші поєдинки, виступи та персоналії сезону.
Одну з нагород церемонії здобув Олександр Усик (24-0, 15 КО). Впевнена дострокова перемога над британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) була визнана «Нокаутом року».
Повний список переможців WBC Awards 2025:
Нокаут року: Олександр Усик — КО 5, Даніель Дюбуа
Бій року: Крістіан Мбіллі — D-SD 10, Лестер Мартінес
Бій року серед жінок: Кей Скотт — MD 10, Олівія Каррі
Перфоманс року: Давід Бенавідес (проти Давіда Морреля, UD 12)
Перфоманс року серед жінок: Габріела Фундора (проти Мерилін Баділло, КО 7)
Найдраматичніший бій року: Ісаак Круз — UD 10, Ахель Фієрро
Найдраматичніший бій року серед жінок: Йокаста Валле — MD 10, Ядіра Бустільос
Боксер року: Наоя Іноуе
Жінка-боксер року: Габріела Фундора
Нокаут року у жіночому боксі: Емілі Сонвінко — КО 1, Ді Аллен
Камбек року: Менні Пак’яо
Одкровення року: Тіарра Браун
Тренер року: Фредді Фундора та Шінго Іноуе
Подія року: Гран-прі WBC
Усик не потрапив в номінацію на звання Боксер року за версією The Ring.