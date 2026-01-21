«Усик — найвідоміше ім’я у боксі»: Менеджер Кабаєла про плани організувати бій
Менеджер Спенсер Браун повідомив, що організація бою з українським чемпіоном у Німеччині є пріоритетом
близько 2 годин тому
Менеджер Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) Спенсер Браун розповів про плани організувати бій українського чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО) у Німеччині. Слова наводить Sky Sports Boxing.
Ми впевнені, що зможемо продати 70 тисяч квитків у Німеччин. Ми розбудили сплячого гіганта, і, думаю, він буде ставати все більш популярним, але для цього нам потрібні великі імена, а Усик — найвідоміше ім’я у цьому виді спорту.
Менеджер додав, що команда докладе максимум зусиль, щоб запросити Усика на бій:
Ми хочемо, щоб він приїхав туди. Звісно, це буде недешево, але ми робимо все можливе, щоб привезти Усика в Німеччину. І не варто забувати, що в Німеччині проживає велика кількість його співвітчизників. Це було б грандіозно.
Кабаєл розглядається як можливий суперник для Усика.