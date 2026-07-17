Колишній чемпіон світу британець Карл Фроч для Boxing News поділився думками про можливий поєдинок екслідера двох дивізіонів українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти американця Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

«[Вайлдер] – велике ім’я, і він не виглядав погано в бою з Чісорою. Я знаю, що і Чісора, і Вайлдер уже фактично завершують кар’єру, але Вайлдер виглядав цілком нормально.

Це був би знаковий бій для спадщини Олександра Усика, щоб завершити кар’єру й заробити чималі гроші. Він отримає десятки мільйонів за поєдинок, у якому, по суті, буде величезним фаворитом».