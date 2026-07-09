Офіційно: бій Сіренка проти жертви Джошуа та Ф'юрі відбудеться на Zuffa Boxing 09
Український надважковаговик не виходив в ринг з липня 2025 року
близько 4 годин томуПідписатися в
Поєдинок українського боксера надважкого дивізіону Владислава Сіренка (22-1, 19 КО) та шведа Отто Валліна (28-3, 16 КО) оголошено офіційно.
10-раундовий поєдинок стане головним боєм прелімів на шоу Zuffa Boxing 09, яке відбудеться 26 липня в театрі Infosys на Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку.
У липні 2025 року Сіренко програв Соломону Дакресу одностайним рішенням суддів.
Валлін востаннє виходив на ринг у листопаді минулого року – нокаутував у 2-му раунді американця Кріса Томаса.
У лютому 2025 року Валлін програв Дереку Чісорі одностайним рішенням суддів. Після цього Отто розглядав завершення кар’єри.
Раніше Сіренко поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Валліна.