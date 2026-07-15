Український суперважковаговик Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) розповів про деталі та очікування від своєї співпраці з новою промоутерською компанією Zuffa Boxing.

За словами боксера, головна відмінність цієї організації полягає у відмові від класичного «ведення» спортсменів за допомогою простих поєдинків. Слова наводить vringe.com.

Це нова компанія, яка хоче робити цікаві бої, трошки поміняти ось цю усталену традицію стандартних промоутерів, коли боксера вирощують, акуратно ведуть, дають йому, скажімо так, дуже “правильних” суперників, яких йому легко перемагати.

У Zuffa такого не буде. Буде, приблизно, як за системою UFC – найкращі повинні битися з найкращими. І це дуже цікаво. Ну і, природно, у кар’єрі кожного спортсмена настає той етап, коли в тебе вже достатньо досвіду, достатньо знань, і ти хочеш з цим багажем намагатися реалізувати себе на найвищому рівні. Тому вважаю, що Zuffa – для мене на цьому етапі — дуже добрий варіант.