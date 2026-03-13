Денис Сєдашов

Американський суперважковаговик Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) розповів, що вів переговори щодо бою з українцем Олександром Усиком (24-0, 15 KO), однак домовитися сторонам не вдалося через затягнутий процес. Слова наводить Boxingnews 24.

За словами боксера, перемовини просувалися надто повільно, тому він паралельно почав обговорювати поєдинок із британцем Дереком Чісорою (36-13, 23 КО) та зрештою підписав контракт саме на цей бій.

У нас були переговори з Усиком, але ми не визначили дату та місце. Все було дуже повільно. І поки йшли переговори з Усиком, я почав говорити з командою Дерека Чісори. Дерек Чісора

Бій Усика проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена пройде 23 травня в Гізі.

Поєдинок Вайлдера проти британського Дерека Чісори відбудеться 4 квітня на The O2 Arena в Лондоні.

