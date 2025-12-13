Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) висловився про потенційний поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). «Бронзового бомбардувальника» цитує vringe.com:

Чи я хочу ці розбірки? Так, чорт забирай! Ще, як хочу. І зараз ми ведемо переговори. І вони йдуть дуже добре. Сподіваюся і молюся, що в нас вийде. Що ми подаруємо фанам те, що хочуть побачити. Люди схвильовані. Тож подивимося…

Зараз вони вважають, що мене навіть можна побити. Кажуть, за рахунок чого це можуть зробити. Раніше усі вони говорили інакше. Не забувайте, що моя ударна міць нікуди не поділася. Я знаю цю тему. Чим більше у тебе поразок, тим більше у тебе варіантів. А от коли ти перемагаєш, то охочих якось зовсім нема.