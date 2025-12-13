Вайлдер – про поєдинок з Усиком: «Зараз вони вважають, що мене можна побити»
Деонтей заявив, що переговори з командою українця йдуть добре
19 хвилин тому
Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) висловився про потенційний поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). «Бронзового бомбардувальника» цитує vringe.com:
Чи я хочу ці розбірки? Так, чорт забирай! Ще, як хочу. І зараз ми ведемо переговори. І вони йдуть дуже добре. Сподіваюся і молюся, що в нас вийде. Що ми подаруємо фанам те, що хочуть побачити. Люди схвильовані. Тож подивимося…
Зараз вони вважають, що мене навіть можна побити. Кажуть, за рахунок чого це можуть зробити. Раніше усі вони говорили інакше. Не забувайте, що моя ударна міць нікуди не поділася. Я знаю цю тему. Чим більше у тебе поразок, тим більше у тебе варіантів. А от коли ти перемагаєш, то охочих якось зовсім нема.
Раніше директор команди Усика анонсував новини щодо наступного поєдинку Олександра.