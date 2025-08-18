Тренер Вайта повідомив, що Ділліан травмувався перед боєм проти Ітауми
Тренер наголосив, що Вайт почувається нормально після нокауту
6 хвилин тому
Тренер британського боксера надважкої ваги Ділліана Вайта (31-4, 21 КО) Бадді Макгірт прокоментував поразку свого підопічного від Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) у першому раунді на вечорі боксу в Ріяді, передає Seconds Out.
Макгірт заявив, що Вайт після нокауту почувається нормально, хоча спочатку був пригнічений.
«Ділліан вибачився, але я сказав: немає за що. Це спорт, таке буває. Ти вийшов і зробив усе, що міг. Він завжди готовий до викликів і б’ється з будь-ким. Ніхто не хотів битися з Ітаумою — Ділліан погодився».
Тренер також розповів, що Вайт мав травму за кілька тижнів до бою, але вирішив виступити.
Нагадаємо, легендарний Девід Хей підібрав незручного суперника для Усика.
Раніге Мозес Ітаума назвав ім'я свого можливого наступного суперника.