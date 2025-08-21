Чісора бачить гідне завершення кар’єри для Вайта
Дерек хоче, щоб Ділліан провів бій проти Джо Джойса
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Британський важковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) прокоментував майбутнє свого колеги Ділліана Вайта (31-4, 21 KO). Обидва спортсмени провели безліч яскравих поєдинків найвищого рівня, але вже наближаються до завершення кар’єри.
Через це чимало експертів вважають, що Вайту час піти зі спорту. В інтерв’ю Seconds Out Чісора зазначив, що, на його думку, для ветерана бій проти Джо Джонса (16-4, 15 KO) міг би стати гідним прощальним поєдинком:
Слухай, я хочу побачити прощальний поєдинок Ділліана Вайта проти Джо Джойса в Йорк-холі.
