Майбутнє Вайта під питанням: Хірн і Воррен сперечаються про завершення кар’єри боксера
Ділліану доведеться визначитися зі своїм майбутнім
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Після поразки британського боксера Ділліана Вайта (31-4, 21 КО) від Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) заговорили про те, чи варто йому завершувати кар’єру.
У коментарі для The Stomping Ground промоутер Matchroom Едді Хірн прямо заявив, що, на його думку, Вайту час піти зі спорту:
Так, 100%.
Натомість керівник Queensberry Promotions Френк Воррен із цим не погодився:
Ні, я думаю, це було б занадто жорстко. Поєдинок завершився в першому раунді, він потрапив під тиск, але це його вибір. У нього є сильна команда та правильні люди поруч. У Британії на нього ще чекає багато боїв.
Туркі Аль аш-Шейх хотів би побачити бій Усика і Ітауми наступним.