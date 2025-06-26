Володимир Кириченко

Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх розповів, що у нього є плани на топ-проспекта надважкого дивізіону Мозеса Ітауму (12-0, 10 KO) після поєдинку молодого британця проти співвітчизника Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).

За словами Аль аш-Шейха, після поєдинку з Вайтом Ітаума може зустрітися з Мартіном Баколе (21-2-1, 16 KO). Цитує Туркі secondsout.com.

«Я думаю, що це вдалий час для подібних випробувань. Мені не подобається, коли боксери проводять по 20-25 боїв, не борючись зі справжніми бійцями. У нас є пропозиція для Ітауми на листопад. Баколе або щось типу того, а там буде видно».

Нагадаємо, що поєдинок Ітауми проти Вайта відбудеться 16 серпня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.