Колишній чемпіон Glory у важкій вазі нідерландець Ріко Верховен (1-1, 1 КО в боксі) звернувся до абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) з пропозицією провести повторний поєдинок. Слова наводить портал MMA Mania.

Бій між спортсменами відбувся 24 травня в Єгипті та завершився перемогою українця нокаутом в 11-му раунді. Верховен вважає зупинку рефері передчасною та наполягає на другому поєдинку.

Вболівальникам не дали 12-го раунду. Після всього, що ми обидва вклали в цей бій, вони заслуговували побачити, чим усе закінчиться. У мене так і не було можливості дізнатися, чи був би це один із тих вечорів, які в мене були раніше в кикбоксингу. А Олександру не дали можливості закінчити бій так, щоб ніхто не мог це оскаржити.

Тому для мене висновок дуже простий. Давайте закінчимо цю історію і дамо вболівальникам негайний реванш! Рішення відповіло на юридичні питання, але залишило ще одне питання, яке не давало спокою багатьом з того вечора: як мала закінчитися ця історія? Я буду готовий, Олександре.