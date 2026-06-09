Хірн: «У реванші Усик значно переконливіше переможе Верховена»
Промоутер зазначив, що український чемпіон шукає лише масштабні виклики
близько 2 годин томуПідписатися в
Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн поділився думками щодо подальших кар'єрних планів абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО). Британський функціонер оцінив потенційні варіанти для наступного поєдинку українського боксера. Слова наводить Ring Magazine.
На думку Гірна, повторна зустріч на рингу з Ріко Верховеном має значно більшу фінансову та медійну цінність, ніж проведення захисту титулів проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).
Я вважаю, що в реванші Усик значно переконливіше переможе Ріко Верховеном. І з комерційної точки зору це набагато більший бій, ніж поєдинок із Кабаєлом. Хоча бій із Кабаєлом також великий. Це стадіонний поєдинок і все таке. Але якщо ти перебуваєш на тому етапі кар’єри, коли в тебе залишився один або два бої, навіщо тобі битися з Кабаєлом? Одна з проблем у попередньому бою Усика полягала в тому, що, як мені здається, він ніколи по-справжньому не був налаштований саме на цей поєдинок. Він тренувався максимально серйозно, але Усик — це людина спадщини, людина великих звершень.
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