Денис Сєдашов

Кікбоксер Ріко Верховен прокоментував своє рішення дебютувати на професійному рингу саме в поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Нідерландець свідомо відмовився від менш ризикованих варіантів на користь бою з лідером дивізіону. Слова наводить DAZN.

Відповідаючи на запитання про те, чому замість потенційних зустрічей із Френсісом Нганну чи Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) він вибрав саме українця, Верховен підкреслив феноменальний рівень майстерності свого майбутнього суперника:

Чесно кажучи, у цьому був сенс. Ті інші бої теж були б логічними як великі кросовер-події. Але є Олександр Усик, який домінує в спорті так довго — спочатку в крузервейті, тепер у хевівейті. Він не просто перемагає хлопців один раз, він б’є їх двічі. Ріко Верховен

