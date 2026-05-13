Верховен: «Бій проти Усика — це виклик головному босу світового боксу»
Поєдинок відбудеться 23 травня
40 хвилин тому
Кікбоксер Ріко Верховен прокоментував своє рішення дебютувати на професійному рингу саме в поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Нідерландець свідомо відмовився від менш ризикованих варіантів на користь бою з лідером дивізіону. Слова наводить DAZN.
Відповідаючи на запитання про те, чому замість потенційних зустрічей із Френсісом Нганну чи Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) він вибрав саме українця, Верховен підкреслив феноменальний рівень майстерності свого майбутнього суперника:
Чесно кажучи, у цьому був сенс. Ті інші бої теж були б логічними як великі кросовер-події. Але є Олександр Усик, який домінує в спорті так довго — спочатку в крузервейті, тепер у хевівейті. Він не просто перемагає хлопців один раз, він б’є їх двічі.
